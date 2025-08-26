Газопровод в ОЭЗ «Орел» построит брянская компания за 93 млн рублей

Единственным участником и победителем аукциона на строительство внеплощадочной сети газоснабжения высокого давления в особой экономической зоне «Орел» стало брянское ООО «Ортэм». Компания снизила начальную цену контракта со 102,4 млн до 92,7 млн руб. Он заключен и размещен на портале госзакупок.

Победителю аукциона предстоит построить газопровод протяженностью 3,1 тыс. погонных метров. Его мощность должна составить до 20 тыс. кубометров в час. Работы необходимо выполнить за четыре месяца с даты заключения контракта. Гарантия на них составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Ортэм» было зарегистрировано в Брянской области в октябре 2006 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Сергей Карпиков. 2024 год компания завершила с выручкой 528 млн руб. и чистой прибылью 3,5 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 858 млн и 19 млн соответственно. С 2011 года общество получило 138 госконтрактов на 2,7 млрд руб. в сумме.

Алина Морозова