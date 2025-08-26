Бастрыкин потребовал доклад о жильцах аварийного дома в Ростове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по нарушению прав жителей многоквартирного дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ростовской области.

По имеющейся информации, здание 1960 года постройки находится в критическом состоянии. Фасад разрушается, на стенах образуются трещины, подвальные помещения регулярно затапливаются.

Жильцы заказали независимую экспертизу в 2024 году, которая признала строение непригодным для проживания. Однако дом не получил официального статуса аварийного. Обращения граждан к местным властям остались без результата. Люди не получили компенсации или альтернативное жилье и продолжают находиться в опасных условиях.

«Следственное управление СК России по Ростовской области ведет работу по делу, собирает доказательства и опрашивает свидетелей. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального ведомства Аслана Хуаде представить подробный доклад обо всех действиях следствия и принятых мерах»,— пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко