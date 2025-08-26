За пьяную езду на электросамокате могут лишить водительских прав

Верховный суд (ВС) подтвердил, что для управления электросамокатом с двигателем мощностью выше 0,25 кВт необходимо иметь водительское удостоверение. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, его могут лишить прав.

В опубликованном постановлении ВС описано дело жителя Воронежской области, который в апреле 2024 года пьяным катался на электросамокате мощностью 0,6 кВт. Такое транспортное средство уже является мопедом, следовательно, нужны водительские права категории М, решил суд. К ответственности водители мопедов привлекаются так же, как и водители автомобилей — в том числе за вождение в пьяном виде.

Основатель проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов заявил «Ъ», что в случае нетрезвой поездки на мощном средстве индивидуальной мобильности суд может лишить человека водительских прав всех категорий. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отметила, что подобные решения ВС усилят правоприменительную практику. Она добавила, что курьерские велосипеды зачастую близки к мопедам по характеристикам. Однако они до сих пор ездят по пешеходным зонам и превышают допустимую скорость в 25 км/ч.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВС направил всю свою мощность на электросамокатчиков».