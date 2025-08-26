ВС направил всю свою мощность на электросамокатчиков

Верховный суд (ВС) подтвердил, что для управления электросамокатом с двигателем мощностью свыше 0,25 кВт необходимо наличие водительских прав. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, его могут лишить удостоверения. Такую ситуацию пережил житель Воронежской области, который остался без прав за вождение 600-ваттного электросамоката в нетрезвом виде. Он попытался обжаловать это решение в ВС, но безуспешно. У всех прокатных самокатов двигатели мощностью менее 0,25 кВт — пользователей кикшеринга постановление суда не касается, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электросамокаты и скутеры с двигателем мощностью от 250 ватт приравниваются к мопедам, для управления ими нужны водительские права

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Электросамокаты и скутеры с двигателем мощностью от 250 ватт приравниваются к мопедам, для управления ими нужны водительские права

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В опубликованном постановлении ВС описано дело жителя Воронежской области Александра Татаринцева, который 14 апреля 2024 года катался ночью на электросамокате Kugoo Kirin M4 Pro по территории поселка Анна. Его остановили инспекторы ГИБДД, которые по характерному запаху изо рта заподозрили, что водитель пьян, и направили его на медицинское освидетельствование. Исследование показало, что в выдохе водителя содержится более 0,16 мл/л алкоголя, что больше установленной нормы. ГИБДД оформила материалы по ст. 12.8 КоАП и направила их в суд, тот лишил Александра Татаринцева водительских прав на 1 год и 10 месяцев и наложил штраф в размере 30 тыс. руб. Александр Татаринцев обжаловал решение в вышестоящих судебных инстанциях, но ему отказали. В жалобах водитель говорил о том, что электросамокат в соответствии с ПДД является средством индивидуальной мобильности (термин СИМ был введен 1 марта 2023 года), а не транспортным средством. Состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 12.8 КоАП, в этом случае не применяется. С этой же аргументацией Александр Татаринцев дошел и до ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Верховный суд указал, что внесенные в ПДД изменения на квалификацию правонарушения не влияют: электросамокат в любом случае транспортное средство. Но если мощность двигателя превышает 0,25 кВт (СИМ Александра Татаринцева обладал мощностью 0,6 кВт), то это уже мопед. Для управления мопедами нужны водительские права категории М, отметил ВС. К ответственности водители мопедов привлекаются, как и водители автомобилей и других механических транспортных средств, в том числе за вождение в пьяном виде.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году в отношении пользователей СИМ было возбуждено более 76 тыс. дел об административных правонарушениях. В 1,5% случаев они квалифицировались по гл. 12 КоАП, в которой прописана ответственность для водителей механических транспортных средств (то есть электросамокат считался мопедом или мотоциклом).

Подобных решений уже принято несколько, постановление ВС лишь подтверждает тенденцию, пояснил “Ъ” основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «Пользователям прокатных СИМ переживать не стоит, там все двигатели до 0,25 кВт,— поясняет эксперт.— Если мощность больше, то ВС поясняет, что эти транспортные средства не подлежат регистрации, но категория в правах обязательна. Перед тем как управлять такой техникой, гражданам без прав нужно проверить мощность. И быть готовыми к тому, что сотрудники ГИБДД часто обращают внимание на электросамокаты, в том числе в ходе регулярных рейдов».

В случае пьяной поездки на мощном СИМ гражданин по решению суда лишается всех водительских прав (а не отдельной категории М, если она была), подчеркивает Валентин Ильинов.

Другими словами, за нетрезвое катание на электросамокате он теряет возможность управлять легковым автомобилем, грузовиком, автобусом и всеми другими транспортными средствами, к которым ранее имел доступ.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман уверена, что подобные решения Верховного суда лишь усилят правоприменительную практику. Она обращает внимание на то, что курьерские велосипеды в большинстве своем и по характеристикам, и по логике передвижения близки к мопедам, но до сих пор почему-то ездят по пешеходным зонам с превышением допустимой скорости 25 км/ч — и с этим, по ее мнению, «нужно что-то делать».

Иван Буранов