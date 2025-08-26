В аэропорту Калининграда задержаны или отменены почти 30 рейсов

В калининградском аэропорту Храброво отменен вылет пяти рейсов, задерживаются еще столько же. Также отменены пять рейсов в Калининград, время прилета перенесено еще у 13.

Большинство задержанных или отмененных рейсов летят из Москвы и Санкт-Петербурга или обратно, следует из данных онлайн-табло. Также отменен один рейс из Шарм-эш-Шейха.

Пресс-служба Храброво сообщила ТАСС, что задержки и отмены рейсов связаны с ограничениями в аэропорту Санкт-Петербурга и закрытием воздушного пространства. Через регион проходит воздушная трасса в Калининград.

Росавиация сообщала о приостановке работы Пулково 23 и 24 августа, а также утром 26 августа. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял об отражении атаки БПЛА над регионом. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об изменении расписания рейсов из-за ограничений в аэропорту Петербурга.