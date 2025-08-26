Аэрофлот изменил расписание из-за атак БПЛА на Петербург

«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений для аэропорта Пулково и воздушного пространства региона, а также аэропортов Центральной России. Меры вводили утром 26 августа на фоне атак беспилотников на Санкт-Петербург и другие регионы. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Ограничительные меры сказались на возможности использования трасс для полетов в Калининград и из него, говорится в сообщении. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте компании, а также на информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи.

Утром 26 августа губернатор Ленинградской области Александр Дронзденко сообщил, что в Сланцевском районе при отражении атаки БПЛА были повреждены стекла трех частных домов и автомобиль. Чуть ранее губернатор сообщил, что в небе над областью сбили 10 беспилотников.