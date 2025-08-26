Ростовчанка Ольга Куцовол установила рекорд России в плавании без гидрокостюма

Представительница ростовской Федерации зимнего плавания Ольга Куцовол стала первой женщиной в России, преодолевшей дистанцию 25 км в открытой воде без гидрокостюма. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации ведомства, марафонский заплыв прошел по маршруту от Санкт-Петербурга до о. Котлин. При температуре воды + 16 °C спортсменка преодолела дистанцию за 9 час. 7 мин. и установила новый рекорд России среди женщин в плавании на длинные дистанции без использования специального снаряжения.

Валентина Любашенко