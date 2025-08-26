У жителя Ростова полицейские изъяли два ружья и 38 патронов

У 39-летнего жителя Ростова-на-Дону полицейские обнаружили и изъяли несколько карабинов, двуствольное ружье и патроны. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

По результатам экспертизы, изъятое огнестрельное оружие находится в нерабочем состоянии из-за коррозии, однако боеприпасы в количестве 38 штук пригодны для стрельбы. Фигурант пояснил, что ружье и патроны он нашел возле реки в мае 2025 года с помощью ручного магнита, и с тех пор хранил их дома без необходимого разрешения.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Наталья Белоштейн