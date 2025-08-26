В Ростовской области идет масштабное обновление трассы М-4 «Дон»

На участке с 933-го по 1024-й км начался грандиозный ремонт и строительство путепроводов. Работы идут в Каменском, Октябрьском и Красносулинском районах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, этот участок входит в международный транспортный коридор «Север — Юг», и его обновление — один из приоритетов дорожного строительства в стране. Сейчас работы идут на отрезке с 933-го по 1024-й км трассы. Здесь уже начали возводить четыре новых путепровода — они станут частью будущих транспортных развязок. Кроме того, идет реконструкция трех мостов и пяти действующих путепроводов. Всего на этом участке появится 20 искусственных сооружений.

«Главное изменение — трассу расширят до шести полос. Это позволит пропускать больше машин, особенно в летние месяцы, когда поток автомобилей в сторону моря заметно возрастает. Благодаря новой разметке, более широким полосам и современным съездам поездки станут удобнее и безопаснее», — уточнил господин Хуснуллин.

Валентина Любашенко