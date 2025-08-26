На «Госуслугах» можно будет отозвать свои согласия на обработку данных

На «Госуслугах» появится сервис, с помощью которого можно будет проверить все выданные согласия на обработку персональных данных и отозвать их. Новую инициативу анонсировало Минцифры в рамках второго пакета мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Ведомство пояснило, что с новой функцией гражданин сможет узнать, кто, как и зачем обрабатывает его персональные данные. Кроме того, появится возможность уведомить о возможных нарушениях уполномоченные органы.

О готовящемся пакете мер вчера рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер—руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. “Ъ” ознакомился с новой версией второго пакета антифрод-поправок. Среди прочего, предполагается обязательная передача записей разговоров, содержащих «признаки совершения противоправных действий», в единую систему противодействия мошенничеству.

Подробности — в материале «Ъ» «С мошенниками разговор короткий».