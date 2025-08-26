­«Восстановление плодородия почв в регионе — задача реальная, но непростая»

С 1 сентября обновляется порядок рекультивации и консервации сельскохозяйственных земель. Постановление правительства РФ от 29.05.2025 г. №781, в котором зафиксированы эти правила, действует до 1 сентября 2031 года. Мнение о том, что нового в правилах рекультивации земель, какие изменения ждут участников процесса, какие этапы включают проекты рекультивации и как будет осуществляться контроль за их реализацией, «Ъ-Ростов» высказала начальник отдела защиты растений, агрохимии, качества и безопасности растениеводческой продукции Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Людмила Маштыкова:

«В Ростовской области 8,9 млн га земель сельскохозяйственного назначения, они занимают 88% от общей площади региона. Совместно с Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в 2025 году наши специалисты обследовали 280,9 га площадей. Россельхознадзором было выдано 56 предписаний о необходимости рекультивации. По 29 из них собственники приняли необходимые меры.

По каждому обнаруженному факту в отношении собственника (юридического или физического лица) составляется протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдается предписание об устранении нарушений. Невыполнение или несвоевременное выполнение по рекультивации земель влечет наложение административного штрафа на граждан 20–50 тыс. руб., на должностных лиц — 50–100 тыс. руб., на юрлица — 400–700 тыс. руб.

Суть новых изменений — в более строгом порядке восстановления плодородия и мерах по предотвращению деградации земель. И скажу вам так: в регионе есть положительные примеры восстановления плодородия почв. В частности, наши специалисты разработали 44 проекта рекультивации земель сельхозназначения в Ростовской области. Это привело к тому, что более 40 земельных участков введены в оборот и используются по целевому назначению. Новые правила призваны поддержать этот процесс и сделать его более эффективным.

Дело в том, что нарушения почвенного слоя происходят из-за природных явлений, но чаще — из-за недобросовестной деятельности людей: нерадивых добытчиков, строителей, аграриев и др. Пахотнопригодные земли относятся к не полностью возобновляемым. Это значит, что скорость восстановления этого ресурса оказывается ниже скорости хозяйственного потребления. Таким образом, в ходе выращивания агрокультур из почвы в растения переходят макро-, мезо- и микроэлементы, а также влага и сложные органические соединения. Если после сбора урожая полностью не вернуть в почву израсходованные компоненты, то с каждым последующим годом урожай будет все хуже и хуже.

Согласно новым изменениям, разработка проекта рекультивации земель и сама рекультивация обеспечиваются лицами, деятельность которых привела к деградации земель. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными проектом рекультивации земель, включающим технические и биологические меры. Работы не должны продолжаться дольше 15 лет.

Технические меры предусматривают планировку, формирование откосов, нанесение плодородного слоя, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных пород, нанесение плодородного слоя почвы и другие работы, создающие условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, а также для дальнейшего использования участков по целевому назначению. Биологические меры — это работы, направленные на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Результаты работ по рекультивации земель будет оценивать комиссия, в состав которой войдут представители федеральных органов власти и подведомственных им учреждений, землепользователи и землевладельцы. Они подтвердят (либо нет) полноту и достаточность работ, проведенных в соответствии с утвержденным проектом.

Надо понимать, что восстановление плодородия почв — процесс не быстрый. В природе формирование 1 см почвы занимает десятки, а иногда и сотни лет, в зависимости от условий почвообразования. Именно поэтому земли сельхозназначения — национальный природный ресурс, составляющий основу жизни и деятельности людей. К нему должно быть бережное отношение, и им надо пользоваться разумно, в интересах не только нынешних, но и будущих поколений».