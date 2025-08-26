В Ростове количество объявлений об аренде гаражей увеличилось в два раза

В июле 2025 года количество объявлений об аренде гаражей в Ростове-на-Дону увеличилось в 2,1 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. При этом предложение гаражей в продаже за тот же период выросло почти на треть. Об этом сообщил domostroydon.ru со ссылкой на управляющего директора категории «Коммерческая недвижимость» «Авито» Олега Изотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Интерес к покупке гаражей вырос на 18%, а на аренду — на 43%. Средняя цена приобретения подобной недвижимости в регионе достигла 910 тыс. руб., что соответствует 43,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Средний арендный платеж составил 7,5 тыс. руб. в месяц.

За этот же период в регионе увеличилось предложение машиномест в продаже — на 27%, в аренде — на 74%. Аренда парковочного места прибавила в популярности 26%, при этом интерес к покупке снизился на 4%. Средняя цена за приобретение машиноместа достигла почти 1,4 млн руб., стоимость аренды — около 6,3 тыс. руб. в месяц.

Наталья Белоштейн