В Ростове количество объявлений об аренде гаражей увеличилось в два раза
В июле 2025 года количество объявлений об аренде гаражей в Ростове-на-Дону увеличилось в 2,1 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. При этом предложение гаражей в продаже за тот же период выросло почти на треть. Об этом сообщил domostroydon.ru со ссылкой на управляющего директора категории «Коммерческая недвижимость» «Авито» Олега Изотова.
Интерес к покупке гаражей вырос на 18%, а на аренду — на 43%. Средняя цена приобретения подобной недвижимости в регионе достигла 910 тыс. руб., что соответствует 43,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Средний арендный платеж составил 7,5 тыс. руб. в месяц.
За этот же период в регионе увеличилось предложение машиномест в продаже — на 27%, в аренде — на 74%. Аренда парковочного места прибавила в популярности 26%, при этом интерес к покупке снизился на 4%. Средняя цена за приобретение машиноместа достигла почти 1,4 млн руб., стоимость аренды — около 6,3 тыс. руб. в месяц.