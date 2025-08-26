Воронежский «Газ ресурс» построит дорогу в Курской области за 538 млн рублей

Победителем конкурса на строительство автодороги «Курск — поселок Искра — Чаплыгино — Алябьево — Курасово — Курск — Поныри — Зиборово» в Курском и Золотухинском районах Курской области стало воронежское ООО «Газ ресурс». Компания была единственным участником торгов, она не стала снижать начальную цену контракта в 537,9 млн руб. Его заключили, о чем сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступает «Курскавтодор», источником финансирования — областной бюджет. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта, но не ранее 1 апреля 2026-го, по 30 сентября 2027 года. За это время подрядчику предстоит проложить дорожную одежду, устроить автобусные остановки и тротуары, пересечения и примыкания, поверхностный водоотвод, смонтировать наружное освещение. Гарантийный срок по разным видам работ составляет от трех до десяти лет.

По данным Rusprofile, ООО «Газ ресурс» было зарегистрировано в Воронеже в 2016 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец — Сергей Соколинский, директор — Виктор Соколов. Господину Соколинскому также принадлежат местные ООО «Спецдортех» с аналогичным видом деятельности и ООО «Транслогистик», которое занимается грузоперевозками. «Газ ресурс» сработал 2024 год с выручкой в 4,4 млрд руб. и чистой прибылью в 13 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 2,1 млрд и 11 млн соответственно. С 2016 года компания получила 595 госконтрактов на 34,2 млрд руб. в сумме. Крупнейший заказчик — «Курскавтодор» (37 контрактов на 7,4 млрд руб.).

С конца июля Арбитражный суд Воронежской области рассматривает иск «Спецдортеха» к местному ООО «СМУ-90» братьев Агаронянов. В нем господин Соколинский требует принять ремонт проезжей части на улице Ворошилова в облцентре и взыскать за работы 172,8 млн руб. Ближайшее заседание по делу назначено на 3 сентября.

Алина Морозова