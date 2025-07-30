Компания дорожника Соколинского попытается взыскать 173 млн за переложенный асфальт в Воронеже

На фоне критики от воронежских властей ООО «Спецдортех» Сергея Соколинского подало иск о взыскании 172,8 млн руб. за работы на улице Ворошилова в областном центре, где подрядчика уже несколько раз заставляли перекладывать участки асфальта, по которым возникали претензии к качеству. Иск и заявление о принятии по нему обеспечительных мер поступили в Арбитражный суд Воронежской области, сообщается в его картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В власти уже несколько раз принуждали подрядчиков за свой счет перекладывать участки асфальта, по которым возникали претензии к качеству

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В власти уже несколько раз принуждали подрядчиков за свой счет перекладывать участки асфальта, по которым возникали претензии к качеству

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Спецдортех» подал иск против крупного участника местного рынка дорожного строительства ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронянов. Эта компания в апреле выиграла объемный тендер на ремонт нескольких улиц Воронежа общей стоимостью 918,1 млн руб., а затем в том же месяце работы на Ворошилова отдала предприятию господина Соколинского на субподряд. Третьим лицом по делу выступает муниципальное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Согласно материалам дела, «Спецдортех» требует «СМУ-90» принять «выполненные работы» на улице Ворошилова по актам КС-2 и КС-3 на 172,8 млн руб., датированным еще июнем 2025 года. С этого момента, дорожники, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», уже несколько раз перекладывали асфальт на обеих сторонах движения улицы рядом с центром города. По состоянию на 29 июля работы продолжались и часть покрытия на улице все еще была снята, убедился проехавший по ней корреспондент «Ъ-Черноземье». Только по этому проблемному участку незапланированные издержки компании господина Соколинского после нескольких перекладок асфальта достигли, по словам источников «Ъ-Черноземье», «рекордных для регионального рынка», по разным оценкам, от 30 до 80 млн руб.

Вместе с иском «Спецдортех» подал заявление об обеспечительных мерах. Предприятие попросило суд установить для «СМУ-90» «запрет осуществлять срезку поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия по улице Ворошилова в городском округе город Воронеж в целях сохранения и недопущения ухудшения состояния результата выполненных истцом работ»

Суд пока не выносил по делу принципиальных решений. Сначала он оставил иск без движения до 25 августа из-за того, что юристы «Спецдортеха» приложили платежные поручения на оплату 100 тыс. руб. госпошлины, в которых не были указаны даты списания денег со счета организации. Потом они приобщили к делу необходимые бумаги, 29 июля арбитраж изучил заявление о введении обеспечительных мер — и отказал истцу. Соответствующее определение пока в картотеке суда не опубликовано. Ближайшее заседание по делу запланировано на 3 сентября.

В ходе кампании по ремонту дорог в Воронеже в 2025 году региональные власти уже несколько раз принуждали подрядчиков за свой счет перекладывать участки асфальта, по которым возникали претензии к качеству, сообщал ранее «Ъ-Черноземье». Ставшие особенно высокими требования к качеству работ источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти объясняли «настойчивой позицией» первого вице-губернатора Сергея Трухачева, который курирует сферу.

По данным Rusprofile, ООО «Спецдортех» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 80 тыс. руб. 100% ООО принадлежат Сергею Соколинскому, директором выступает Александр Жирохов. По итогам 2024 года компания при численности сотрудников в 12 человек получила выручку в 439,3 млн руб. (+82% к 2023-му) и чистую прибыль в 3,9 млн руб. (+17%). По данным ФНС на 10 мая 2025 года, у ООО имеется налоговая задолженность в размере 417 тыс. руб.

В пресс-службе правительства Воронежской области предпочли публично не комментировать «спор двух хозяйствующих субъектов, особенно на ранней стадии». Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что обращение в суд подвергавшейся критике компании было ожидаемым: «Это лишь подтверждает тот факт, что ее собственник несколько оторвался от действительности и чувствует свою безнаказанность. Что ж, его позицию все заметили».

Сергей Калашников