В Курской области ищут подрядчика для строительства автодороги за 538 млн рублей

ОКУ «Курскавтодор» объявило открытый конкурс на строительство автомобильной дороги «Курск — поселок Искра — Чаплыгино — Алябьево — Курасово — Курск — Поныри — Зиборово» в Курском и Золотухинском районах Курской области. Начальная цена составляет 537,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, срок выполнения работ — с даты заключения контракта, но не ранее 1 апреля 2026-го по 30 сентября 2027 года. За это время подрядчику предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, положить дорожную одежду, устроить автобусные остановки и тротуары, пересечения и примыкания, поверхностный водоотвод, смонтировать наружное освещение. Гарантийный срок по разным видам работ составляет от трех до десяти лет. Источник финансирования — бюджет Курской области.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 11 августа, итоги планируется подвести 13 августа.

В начале июля «Курскавтодор» объявил конкурсы на строительство двух дорог за 883 млн руб.

Юрий Голубь