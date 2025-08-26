Стоимость отдыха на Кавминводах выросла на 24% в августе 2025 года

Средняя цена забронированной ночи на курортах Кавказских Минеральных Вод увеличилась на 24% в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу «Ассоциации туристических агрегаторов» (АТАГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По информации экспертов, у различных сервисов рост показателей отличается. В «Яндекс Путешествиях» средняя цена поднялась на 9% до 6,9 тыс. руб., в «Островке» — на 13% до 5,3 тыс. руб., в «Т-Путешествиях» — на 52%.

«Увеличение среднего чека связано с инфляцией, ростом себестоимости услуг в сфере оздоровительного туризма, устойчивым повышением спроса и расширением номерного фонда повышенного комфорта», — считает директор «АТАГ» Александра Брагина.

Согласно данным сервиса Tutu.ru, средняя стоимость одной ночи в августе для Кисловодска составляет 5,5 тыс. руб., для Пятигорска — 4,7 тыс. руб., для Минеральных Вод и Железноводска — 4,1 тыс. руб.

Популярность Кавминвод у самостоятельных путешественников растет. По данным «Т-Путешествий», спрос на отдых в регионе вырос на 52,6%. В «Яндекс Путешествиях» рост бронирований в курортных городах суммарно составил 31% относительно уровня 2024 года. По информации «Островка», в Ессентуках число бронирований увеличилось на треть год к году, в Железноводске — на 14%, в Кисловодске — на 5%.

«Кавминводы традиционно являются одним из лидирующих в стране направлений лечебно-оздоровительного туризма, популярность которого ежегодно растет, в том числе среди молодежной аудитории. А в этом году из-за ситуации с Анапой произошло перераспределение потоков, и часть туристов переориентировалась на бальнеологические курорты Ставрополья», — рассказал господин Брагин.

Однако директор по развитию отельного рынка Tutu.ru Юрий Вьюшин отмечает более скромный рост спроса на бронирования. Востребованность Минеральных Вод снизилась на 18%, Кисловодска — на 3%. При этом в августе спрос на Железноводск вырос вдвое, а на Пятигорск — на 33%.

Глубина бронирования на август в среднем увеличилась на 32%. Для Кисловодска этот показатель вырос на 70%, для Пятигорска — на 29%, для Минеральных Вод — на 24%. В среднем места бронируют за 50 дней и остаются почти на четыре ночи.

Валентина Любашенко