Часть берега в Чкаловске истребовали в собственность государства

Очередной иск об истребовании береговой полосы в собственность государства удовлетворен в Нижегородской области. По иску природоохранной прокуратуры у физлица изымают часть берега и акватории Горьковского водохранилища в городском округе Чкаловск, сообщили в надзорном ведомстве 26 августа.

По данным прокуратуры, участок общей площадью 500 кв. м. был сформирован незаконно. После вступления решения суда в силу надзорное ведомство будет контролировать его фактическое исполнение.

Как писал «Ъ-Приволжье», более 1,8 тыс. кв. м прибрежной полосы и акватории Чебоксарского водохранилища истребовано в собственность государства в городе Бор. Ранее по иску прокуратуры в собственность государства истребовали 4 тыс. кв. м береговой полосы и акватории Горьковского водохранилища на территории Сокольского округа.

Галина Шамберина