Участок на берегу Горьковского водохранилища истребовали в собственность РФ

Около 4 тыс. кв. м береговой полосы и акватории Горьковского водохранилища на территории Сокольского округа истребованы в собственность государства по иску Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве 30 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участки, отнесенные к землям сельхозназначения, находились в собственности физлиц. Прокуратура установила, что ранее в состав этих земель незаконно включили часть берега и акватории.

Судебные акты станут основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на территории Городецкого округа по иску прокуратуры истребовали в собственность государства земли лесфонда. В советское время эти земли принадлежали колхозу, а после его ликвидации оказались у физлиц и одного юрлица.

Галина Шамберина