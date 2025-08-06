Государство изымет у физлица 1,8 тысячи кв. м берега в Нижегородской области

Более 1,8 тыс. кв. м прибрежной полосы и акватории Чебоксарского водохранилища в городе Бор Нижегородской области изымут у гражданина в собственность РФ. Суд удовлетворил соответствующий иск Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили в ведомстве 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что эта территория была незаконно включена в состав земельного участка, принадлежащего физлицу.

После вступления решения в силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее по иску прокуратуры в собственность государства истребовали 4 тыс. кв. м береговой полосы и акватории Горьковского водохранилища на территории Сокольского округа.

Галина Шамберина