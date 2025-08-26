В Ярославле сгорел объект культурного наследия

В Ярославле на улице Володарского, 107А произошел пожар в заброшенном здании, которое является объектом культурного наследия (ОКН). О пожаре сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: Страница Ольги Мазановой в ВК

Сообщение о возгорании поступило в 23:04 25 августа. По указанному адресу находится ОКН местного значения «Больница городская детская, 1907—1908 гг.». Здание не эксплуатируется и неоднократно горело.

«В результате пожара уничтожено неэксплуатируемое строение на площади 225 кв.м. Пострадавших нет»,— сообщили в управлении МЧС.

На месте работали восемь единиц техники и 27 пожарных. Пожар ликвидировали к 05:00 26 августа.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», в 2023 году историческое здание изъяли у собственника из-за ненадлежащего состояния. Оно было выставлено на торги, но покупателя не нашлось.