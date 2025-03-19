В Ярославле на продажу выставили бывшую детскую больницу

В Ярославле за 17,3 млн руб. продают разрушающийся объект культурного наследия «Больница городская детская, 1907-1908 гг». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Здание находится на улице Володарского, 107а, его продают вместе с участком площадью 1,1 тыс. кв.м, вид разрешенного использования которого — для размещения многоквартирного дома.

В 2023 году историческое здание изъяли у собственника из-за ненадлежащего состояния. На восстановление объекта уйдет не менее 52 млн руб., подчеркивают в правительстве области. Торги пройдут в мае 2025 года.

Алла Чижова