Более 650 семей Дона получили 300 тысяч рублей за третьего ребенка

Свыше 650 молодых многодетных семей Ростовской области получили единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По оценке министерства труда и социального развития области, в 2025 году выплату смогут получить не менее 1,3 тыс. человек. На финансирование направлено около 400 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Помощь предоставляется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

«Право на выплату имеют молодые семьи либо единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующего ребенка. Получатели должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории Ростовской области. Выплата назначается без учета уровня дохода и имеющегося у семьи имущества. Для оформления необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации»,— приводятся в сообщении слова представителей минтруда.

Помимо этого, с начала года в Ростовской области действует компенсация половины стоимости обучения одного из детей из многодетных семей до 23 лет в организациях среднего профессионального образования и донских вузах. Также заработали пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, которые предоставляют помощь студенческим, молодым, многодетным семьям и одиноким родителям.

Валентина Любашенко