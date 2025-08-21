В Новошахтинске во время атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии

В результате атаки БПЛА на территории промышленного предприятия в Новошахтинске начался пожар. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал»,— отметил глава региона.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что на месте работают оперативные службы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что средства ПВО отразили атаку в семи муниципалитетах Ростовской области.

Наталья Белоштейн