В Красносулинском районе Дона восстановили подачу воды после атаки дронов

Вечером 23 августа в Красном Сулине возобновили подачу воды, которую приостанавливали для тушения пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

По словам министра, водоснабжение восстановят после опрессовки магистрального водовода и наполнения городских резервуаров. Вода уже поступила в городские резервуары, утром 24 августа планируют восстановить подачу в городскую сеть.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел в ночь на 21 августа в результате атаки беспилотников. В связи с происшествием на территории предприятия временно снизили давление в системе водоснабжения центра города, а также двух десятков микрорайонов и поселков.

22 августа из-за аварийной ситуации на территории завода в Новошахтинске было снижено давление в системе водоснабжения в нескольких микрорайонах и поселках Красного Сулина, а также на промышленных предприятиях «Ларта Гласс Ростов» и «Технониколь».

Утром 23 августа жителям Красного Сулина приостановили подачу воды из-за необходимости дополнительных ресурсов для тушения пожара на заводе нефтепродуктов.

Валентина Любашенко