Площадь пожара под Анапой увеличилась до 11,2 га

Площадь возгорания сухой растительности в селе Варваровка под Анапой увеличилась до 11,2 га. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Для тушения лесного пожара задействованы 118 человек и 43 единицы техники. Для ликвидации огня также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, выполнено 11 сбросов воды.

С начала тушения огнеборцы работают круглосуточно. Ликвидация пожара осложняется труднодоступным рельефом местности и сильным ветром. Сейчас проводится комплекс мер по локализации возгорания.

Пожар под Анапой зафиксировали днем 25 августа. Позже его площадь увеличилась с 1,5 до 7,3 га.

Алина Зорина