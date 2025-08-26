В районе Приангарья ввели режим ЧС из-за размытой дороги
В Ольхонском районе Иркутской области введен режим ЧС из-за размытия дорог после продолжительных дождей. Нарушено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами, сообщает правительство региона.
«Дорогу местного значения Курма — Онгурен размыли сильные дожди. Поврежден участок протяженностью 6,5 км. Нарушено дорожное сообщение с деревней Зама, селом Онгурен и деревней Кочерикова»,— говорится в сообщении.
Уточняется, что жителей населенных пунктов создан запас продовольствия, медикаментов и ГСМ. Организовано движение водного транспорта. Повреждение дорожных участков устранит спецтехника.