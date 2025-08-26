В Ростовской области потушили лесной пожар площадью 9 га

Спасатели МЧС потушили лесной пожар площадью более 9 га в Цимлянском районе Ростовской области. На борьбу с огнем ушло почти шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, возгорание произошло 25 августа в 16:35 на территории Цимлянского участкового лесничества. Спасателям удалось локализовать огонь в 20:30, а полностью ликвидировать пожар — в 22:00.

В тушении участвовали 20 человек и пять автоцистерн.

Валентина Любашенко