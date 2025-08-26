Ростовская область потеряла треть запасов кукурузы в 2025 году

Запасы пшеницы в Ростовской области к августу 2025 года сократились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,6 млн тонн. Об этом свидетельствует отчетность Росстата. Годом ранее остатки пшеницы в сельхозорганизациях региона достигали 2,6 млн тонн.

По информации ведомства, общие запасы зерновых и зернобобовых культур в донских хозяйствах к августу находились на уровне 1,9 млн тонн — на 36% меньше показателей прошлого года. Это наибольшее снижение среди всех субъектов ЮФО, где запасы также упали на 17% до 7,9 млн тонн. Исключением стала Волгоградская область — местные хозяйства увеличили объем пшеницы на хранении на 8,5%.

Запасы кукурузы в Ростовской области сократились почти на треть. К началу августа на хранении в регионе находилось 14,7 тыс. тонн продукции. Хозяйства юга уменьшили запасы кукурузы на зерно почти на 14%, однако аграрии Волгоградской области увеличили остатки в 3,5 раза.

Аналогичная ситуация сложилась с остатками масличных культур. По итогам июля общие запасы в донском регионе составляли 37,5 тыс. тонн — менее половины от уровня прошлого года. По ЮФО снижение достигло 9% до 181,8 тыс. тонн. При этом Краснодарский край улучшил показатели на четверть — к началу августа на хранении в хозяйствах находилось 118,7 тыс. тонн.

Валентина Любашенко