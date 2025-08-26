В Каменске Ростовской области школьные линейки перенесли в помещения 1 сентября

В Каменске Ростовской области школьные торжественные мероприятия 1 сентября перенесли в закрытые помещения из-за действующих мер антитеррористической безопасности и введенного уровня среднего реагирования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету «Труд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По информации источника, в регионе действует режим среднего реагирования, а также применяются специальные меры антитеррористической защиты.

«Аналогичные ограничения действовали в Ростовской области и в прошлом году. В 2024 году торжественные мероприятия в честь Дня знаний также организовывали в закрытых помещениях образовательных учреждений»,— поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко