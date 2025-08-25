Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дело замначальника «Главрыбвода» Ишкова направлено на новое рассмотрение

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокурора Краснодарского края Сергея Табельского направил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олега Ишкова, пишет «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года вступил в силу приговор Прикубанского райсуда Краснодара. Олег Ишков был признан виновным в получении особо крупных взяток по двум эпизодам и приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб. Подсудимый, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу.

Прокурор края не оспаривал виновность Олега Ишкова и размер наказания, однако выразил несогласие с тем, что районный суд не принял решение о конфискации денежных средств осужденного. Коллегия по уголовным делам согласилась с доводами прокурора и отменила приговор в этой части.

Сам Олег Ишков подавал кассационную жалобу, требуя оправдания, но суд не нашел оснований для отмены основной части приговора.

Экс-чиновник был задержан сотрудниками краевого УФСБ в рабочем кабинете 2 марта 2020 года во время встречи с представителем ростовской строительной компании «ЗВ Групп». По данным следствия, бизнесмен написал на листе: «Привезу 10 ящиков красного вина к 8 марта» — и передал пакет с деньгами. По словам представителя компании, в записке был зашифрован размер взятки — 10% от суммы контракта, то есть 2 млн руб.

Олег Ишков утверждал, что речь действительно шла о покупке вина для поздравления женщин, а обнаруженные деньги объяснял провокацией враждебно настроенных руководителей «Главрыбвода».

В ходе расследования выяснилось, что откаты Олегу Ишкову передавались с 2018 по 2020 год. Компания «ЗВ Групп» выполняла подрядные работы по рыбохозяйственной мелиорации в рамках федеральной программы развития водохозяйственного комплекса России. Стоимость расчистки Васильчикова ерика составила 70 млн руб., Соловьевского гирла — 20 млн руб.

По показаниям представителя компании, Олег Ишков неоднократно давал понять, что без его разрешения работы не будут приняты и оплачены. Первоначально чиновник требовал 20% от стоимости контракта, но затем подрядчику удалось снизить размер отката до 10%.

Новости компаний Все