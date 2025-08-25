Дело замначальника «Главрыбвода» Ишкова направлено на новое рассмотрение

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокурора Краснодарского края Сергея Табельского направил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олега Ишкова, пишет «Ъ».

В сентябре 2024 года вступил в силу приговор Прикубанского райсуда Краснодара. Олег Ишков был признан виновным в получении особо крупных взяток по двум эпизодам и приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб. Подсудимый, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу.

Прокурор края не оспаривал виновность Олега Ишкова и размер наказания, однако выразил несогласие с тем, что районный суд не принял решение о конфискации денежных средств осужденного. Коллегия по уголовным делам согласилась с доводами прокурора и отменила приговор в этой части.

Сам Олег Ишков подавал кассационную жалобу, требуя оправдания, но суд не нашел оснований для отмены основной части приговора.

Экс-чиновник был задержан сотрудниками краевого УФСБ в рабочем кабинете 2 марта 2020 года во время встречи с представителем ростовской строительной компании «ЗВ Групп». По данным следствия, бизнесмен написал на листе: «Привезу 10 ящиков красного вина к 8 марта» — и передал пакет с деньгами. По словам представителя компании, в записке был зашифрован размер взятки — 10% от суммы контракта, то есть 2 млн руб.

Олег Ишков утверждал, что речь действительно шла о покупке вина для поздравления женщин, а обнаруженные деньги объяснял провокацией враждебно настроенных руководителей «Главрыбвода».

В ходе расследования выяснилось, что откаты Олегу Ишкову передавались с 2018 по 2020 год. Компания «ЗВ Групп» выполняла подрядные работы по рыбохозяйственной мелиорации в рамках федеральной программы развития водохозяйственного комплекса России. Стоимость расчистки Васильчикова ерика составила 70 млн руб., Соловьевского гирла — 20 млн руб.

По показаниям представителя компании, Олег Ишков неоднократно давал понять, что без его разрешения работы не будут приняты и оплачены. Первоначально чиновник требовал 20% от стоимости контракта, но затем подрядчику удалось снизить размер отката до 10%.