Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи сократилась вдвое

По состоянию на 22:00 мск перед въездами на Крымский мост стоят 545 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

К 15:00 проезда ожидали около 1,1 тыс. машин. Время ожидания составляло примерно два часа.

Максимальное время ожидания перед въездом на Крымский мост составляет 4 часа. Наименьший трафик со стороны Керчи наблюдается во вторник, субботу и воскресенье. Со стороны Тамани очередей меньше всего в среду, четверг и субботу.

Анна Гречко