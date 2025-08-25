Правительство сообщило о продлении запрета на экспорт бензина

Действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка планируют продлить. Решение приняли на совещании вице-премьера Росии Александра Новака с представителями Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Петербургской биржи и нефтяных компаний, сообщили в пресс-службе правительства.

Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа 2025 года. На прошлой неделе цены на него устанавливали рекорды на бирже. Стоимость бензина АИ-92 выросла на торгах до 72 663 тыс. руб. за тонну., а АИ-95 — до 82,253 тыс. руб. за тонну.

