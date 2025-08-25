Посещаемость РПЛ резко выросла по итогам шести туров

Средняя посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам шести стартовых туров сезона составила 14,1 тыс. зрителей в среднем на игре. Этот показатель демонстрирует резкий рост — сразу на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он равнялся 11,7 тыс.

Нынешний рост особенно заметен на фоне провала, вызванного пандемией и последующим внедрением системы Fan ID. После чемпионата мира 2018 года посещаемость достигла почти 17 тыс., но затем резко снизилась. Минувшие два сезона показали постепенное «привыкание» к новым правилам, и теперь лига фиксирует почти рекордный скачок.

При этом обстоятельства не были идеальными: часть домашних матчей «Нижнего Новгорода» из-за ремонта арены проходила в других городах и собирала мало публики. Однако аудитория выросла у большинства клубов — от лидирующего «Зенита» (почти 37 тыс. на его матчах) до середняков.

Эксперты связывают это с высокой интригой в чемпионате, который второй год подряд сохраняет накал борьбы. После шести туров «Краснодар» лишь на очко опережает ЦСКА и «Локомотив». Ожидается, что во второй части сезона посещаемость может приблизиться к отметке в 15 тыс. зрителей.

Подробнее — в материале «Ъ».