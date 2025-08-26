Цены покажут себя комиссарам

Белый дом утвердил принципы работы межведомственной комиссии, которой предстоит оценивать методики расчета ценовых индикаторов на товары,— «подзаконка» к ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», призванному обеспечить «отвязку» расчета российских цен от внешних факторов, размещена на publication.pravo.gov.ru. После согласования того или иного показателя коллегиальным органом он будет нормативно закреплен. Эксперты положительно оценивают возможность рассмотрения индикаторов на комиссии, отмечая, что такой подход позволяет избежать рисков манипуляции тарифами в условиях только формирующейся системы национального ценообразования — соответствующая работа проводится властями с 2022 года.

Правительство опубликовало согласованное с ЦБ постановление «Об утверждении положения о Межведомственной комиссии по оценке методологии определения, предоставления товарного индикатора». Документ определяет порядок формирования и работы органа, призванного на основании ряда критериев согласовывать методику расчета соответствующих ценовых показателей, в том числе и иностранных, или отказывать в этом.

Согласно постановлению, комиссия, действующая при биржевом комитете ФАС, включает в себя по одному представителю нескольких отраслевых регуляторов: Минфина, Минэкономики, Минсельхоза, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, ФНС и ЦБ. Возглавляет ее председатель — замруководителя антимонопольной службы. Он же назначает из числа представителей регулятора секретаря и формирует положение о подкомиссии, которая может быть созвана для предварительного обсуждения методологий. Состав органа утверждает правительство. При проведении оценки комиссия учитывает полноту исходных данных, соответствие методологии потенциальным целям и области применения индикаторов и по итогам голосования выносит решение: орган вправе как одобрить документ, так отказать в этом или отозвать ранее принятое заключение о согласовании. В случае положительного решения индикатор «может быть нормативно закреплен и применяться в том числе для контроля ценообразования», объяснили “Ъ” в ФАС. Там уточнили, что механизм планируется применять в отношении продукции нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральных удобрений.

Глава Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов идею оценки методологий межведомственной комиссией считает разумной. «В той или иной степени мы продолжаем ориентироваться на иностранные индикаторы. В то же время национальная система индикаторов во многом находится на этапе формирования и пока еще несовершенна,— говорит он.— Поэтому целесообразно разобраться в методологии как зарубежных, так и отечественных ценовых показателей: корректны ли они и не являются ли манипулятивными». «Утвержденная и согласованная методика отдельно взятой котировки на товары и услуги позволяет сократить возможность искажения или манипулирования ценами»,— отмечает и научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ имени Ломоносова Татьяна Басова. По ее словам, мера в том числе позволит снизить административную нагрузку на бизнес и сократить количество проверок со стороны ФАС и ФНС.

Проект по созданию межведомственной комиссии для оценки методики расчета ценовых индикаторов на товары был разработан ФАС еще в начале 2023 года — в продолжение утвержденной «дорожной карты» по развитию биржевой торговли на отдельных рынках на 2023–2025 годы. Документ предполагал создание в РФ национальной системы финансовых и товарных индикаторов, поскольку в 2022 году страна лишилась возможности опираться на международные ценовые показатели на фоне частичной изоляции от внешних рынков в условиях санкций (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года и от 11 января 2023 года). Впоследствии был разработан законопроект, встретивший полное одобрение антимонопольной службы: сенаторы предложили «отвязать» товарные цены от международных биржевых и внебиржевых индикаторов (см. “Ъ” от 29 февраля 2024 года). Эксперты, в свою очередь, выражали опасения, что рынок не сможет ориентироваться на мировые цены. Работа комиссии, вероятно, с учетом нынешних настроений собеседников “Ъ” эти риски нивелирует.

Полина Попова