Количество пострадавших при падении лесов в Усть-Луге выросло до четырех

Количество пострадавших при падении строительных лесов на площадке в Усть-Луге, где строят газоперерабатывающий комплекс, возросло до четырех. Среди них три гражданина Китая. Об этом пишет 47news со ссылкой на комитет по здравоохранению Ленобласти.

Один из рабочих находится в тяжелом состоянии, у него зафиксировали тупую травму живота. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще одному госпитализация не потребовалась. Как отмечали 24 августа в пресс-службе администрации Ленинградской области, причины происшествия выясняются. Одна из версий — падение обломков БПЛА.

Подробнее об атаке беспилотников на морской порт Усть-Луга — в материале «Ъ» «Налет на терминал».

Артемий Чулков