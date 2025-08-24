Три иностранца попали в больницу после падения строительных лесов в Ленобласти

Три гражданина Китая оказались в больнице Кингисеппа после падения строительных лесов на площадке, где строят газоперерабатывающий комплекс, сообщает пресс-служба адмистрации Ленобласти 24 августа. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Причины травм выясняются. Одна из версий – падение на леса обломков БПЛА»,— говорится в сообщении.

Незадолго до этого специалисты ликвидировали открытое горение на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Пожар начался после падения обломков беспилотников, которые атаковали Ленобласть утром 24 августа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сегодня в небе над регионом сбили 18 БПЛА. Десять из них уничтожили на подлете к Усть-Луге, остальные — в Кингисеппском районе. Из-за инцидента в аэропорту Пулково задержали или отменили более 10 рейсов.

Андрей Маркелов