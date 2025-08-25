Трамп: Путину не нравится Зеленский

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за личной неприязни.

Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. <…> На самом деле, они друг другу не нравятся»,— сказал господин Трамп журналистам. Трансляция велась на YоuTube-канале Белого дома. На брифинге американский президент отметил, что каким бы сложным не был «личностный» конфликт двух лидеров, он намерен его завершить.

Господин Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В то же время американский президент говорил, что какая-то ясность по урегулированию конфликта появится через две недели.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обозначил возможные локации для саммита лидеров двух стран. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в Европе.

