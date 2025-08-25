В Феодосии из горящего отеля эвакуировали 13 человек

В Феодосии из-за возгорания в отеле эвакуировали 13 человек. Площадь пожара составляет 6 кв. м. Об этом пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Возгорание произошло в четырехэтажном здании отеля «Феодосия», расположенном на улице Пушкина. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из здания людей, в том числе двух несовершеннолетних. Сообщается, что очаг возгорания обнаружен на цокольном этаже здания, где расположена сауна.

Огнеборцы ликвидировали открытое горение. Всего привлечено РСЧС 44 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники.

UPD: пожар полностью ликвидировали в 19:56 мск.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, надзорное ведомство поставило на контроль проведение проверки обстоятельств возгорания в гостинице. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности на месте массового пребывания людей.

Алина Зорина