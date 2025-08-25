Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 26 августа, более 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Постовая, Октябрьская, Бершанской, Норковая, Алая, Степная, Средняя, Троицкая, Кореновская, Предчистая, второе отделение «Солнечный», Ореховая, Народная, Российская, Пригородная, Геологическая, Бульварная, Кошевого, Матросова, Индустриальный проезд, Красная, Чапаева, Горького, Рашпилевская, Милютинская, Титова, Очаковская, Щербины Федора, Заводовского, Тверская, Ратной Славы, вторая Тверская, Альпийская, Бабича атамана, Тепличная, Комарова, Волховская, Майкопская, Янковского. Без света останутся поселок Лорис и Пашковский, а также Аэропортовский проезд.

С 13:00 до 16:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах: Кирпичная, Калинина, Советская, Черепичная, Нагорная и 40 лет Победы.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина