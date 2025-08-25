«Хезболла» не готова к разоружению до прекращения огня Израилем

Лидер шиитской группировки «Хезболла» Наим Касем отверг разоружение и потребовал от ливанского правительства сначала обеспечить прекращение огня со стороны Израиля, передает Reuters.

Господин Касем упомянул соглашение от ноября 2024 года и подчеркнул, что обсуждение национальной оборонной стратегии возможно только после выполнения Израилем своих обязательств.

Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении огня 27 ноября 2024 года про посредничестве США и других стран. Спустя неделю Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила его около 60 раз. Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил готовность поддержать Ливан в разоружении «Хезболлы» и совместно работать над достижением «стабильного будущего для обеих стран».

Идея заключается в постепенном прекращении вооруженного присутствия всех негосударственных субъектов на ливанской территории, включая «Хезболлу», вывод израильских войск из Южного Ливана, прекращение израильских авиаударов и освобождение ливанских заключенных, содержащихся в Израиле, а также окончательную демаркацию спорной ливано-израильской границы.

