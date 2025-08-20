«Хезболлу» хотят лишить живого щита

Официальный мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) истекает 31 августа. В Совете Безопасности ООН уже идут оживленные дискуссии по поводу того, нужно ли продлевать миссию «голубых касок», которые так и не смогли справиться со своей главной задачей — предотвращать столкновения между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла», а также оказывать помощь вооруженным силам Ливана в патрулировании пограничных районов, откуда шиитские боевики наносят удары по израильской территории. При этом сами миротворцы нередко становятся жертвами в вооруженных столкновениях между израильтянами и «Хезболлой». Администрация Трампа считает миссию миротворцев ООН в Ливане бесполезной тратой денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянские миротворцы ООН в деревне Альма-эш-Шааб, Ливан

Фото: Marwan Naamani / picture alliance / Getty Images Итальянские миротворцы ООН в деревне Альма-эш-Шааб, Ливан

Фото: Marwan Naamani / picture alliance / Getty Images

Решение о пролонгации мандата ВСООНЛ, который официально истекает в конце августа, должны принять члены СБ ООН. Голосование по этому вопросу назначено на 25 августа. На рассмотрении будет находиться представленная Францией резолюция, которая предполагает продление мандата ооновской миротворческой миссии, однако с указанием на необходимость ее дальнейшего ухода из южных районов Ливана «при условии, что правительство Ливана будет полностью контролировать всю ливанскую территорию».

Отдельно текст документа увязывает возможный вывод «голубых касок» с процессом более широкого политического урегулирования между Ливаном и Израилем.

Как утверждают источники канала ABC, администрация Дональда Трампа выступает категорически против дальнейшего сохранения миротворцев в ливанском приграничье. Согласно этим данным, госсекретарь Марко Рубио даже разработал план, который предусматривает свертывание и прекращение деятельности ВСООНЛ в течение следующих шести месяцев. По версии источников саудовского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», речь идет о выводе «голубых касок» из Ливана в течение 18 месяцев. Причина проста: неэффективность миссии и нежелание Израиля видеть миротворцев в зоне потенциального конфликта.

В самом Бейруте признают временный характер миссии ВСООНЛ, однако не видят альтернативы иностранным миротворцам на этом этапе, потому что вооруженные силы республики и без того перегружены охраной сирийско-ливанской границы и начавшимся процессом разоружения группировки «Хезболла» — де-факто государства в государстве. Однако Ливан вынужден играть по американским правилам. По данным «Аш-Шарк аль-Аусат», французские дипломаты попросили Бейрут не настаивать на традиционной пролонгации ооновского мандата, предупредив, что Вашингтон может не только наложить вето на такой шаг в СБ ООН, но и лишить Бейрут поддержки.

ВСООНЛ были сформированы в 1978 году для наблюдения за ситуацией на ливано-израильской границе. Численность «голубых касок» при этом была расширена в 2006 году — после полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и «Хезболлой», продлившегося примерно месяц. Увеличение масштаба миссии было рассчитано в том числе на то, чтобы миротворцы не допустили дислокации в Южном Ливане военизированных формирований, не входящих в регулярную армию республики. По состоянию на август в состав ВСООНЛ входили 10 509 миротворцев из 47 стран. В пятерке крупнейших участников миссии — Индонезия (1256 миротворцев), Италия (1193), Индия (903), Непал (877) и Гана (876).

В свою очередь, «Хезболла» нередко использовала миротворцев в качестве живого щита. Миссия ВСООНЛ нередко жаловалась на то, что подвергается израильским ударам. Подобные инциденты не прекратились и после прекращения огня между Израилем и Ливаном 27 ноября 2024 года. Один из таких эпизодов произошел 14 мая, когда «голубые каски» попали под огонь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пограничном районе Кфар-Шуба. «Это первый случай нападения на позиции “голубых касок” с момента прекращения боевых действий на юге Ливана 27 ноября 2024 года»,— говорилось в заявлении ВСООНЛ в соцсети X. Тогда миссия обвинила Израиль в повторяющихся случаях «агрессивного поведения» в приграничных районах.

Части ЦАХАЛа до сих пор удерживают в Южном Ливане пять господствующих высот, которые обеспечивают стратегическое преимущество в случае возможного возобновления вооруженного конфликта. И пока Израиль не спешит выводить свои формирования, считая, что вооруженные силы Ливана не способны предотвратить проникновение в этот район боевиков «Хезболлы».

Бывший координатор ливанского правительства по работе с ВСООНЛ отставной генерал Мунир Шехаде полагает, что альтернативой ВСООНЛ вполне могла бы стать установка на границе камер видеонаблюдения. «Когда кран (финансирования.— “Ъ”) будет перекрыт, денег больше не будет, то численность персонала ВСООНЛ сократится, и мандат ВСООНЛ может быть исчерпан. Поэтому вместо того, чтобы его прекратить, они (США.— “Ъ”) рассматривают возможность установки камер на средства Великобритании»,— пояснил он в разговоре с изданием The National.

Нил Кербелов