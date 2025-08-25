Израиль готов поддержать усилия Ливана по разоружению «Хезболлы»

Израильские власти назвали знаменательным событием решение правительства Ливана о разоружении ливанской группировки «Хезболла». В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили готовность поддержать Ливан и совместно работать над достижением «стабильного будущего для обеих стран».

«Если силы безопасности Ливана предпримут конкретные шаги по разоружению ''Хезболлы'', Израиль в ответ предпримет взаимные меры, включая постепенное сокращение присутствия ЦАХАЛа в координации с США. Сейчас настало время, чтобы Израиль и Ливан двигались вперед в духе сотрудничества, сосредоточившись на общей цели — разоружении ‘’Хезболлы'' и продвижении стабильности и процветания для обеих стран»,— говорится в сообщении израильской канцелярии.

В августе правительство Ливана одобрило предложение США, предусматривающее постепенное разоружение «Хезболлы» и поручило ливанской армии подготовить необходимый план. Он должен быть реализован к концу 2025 года. Представители «Хезболлы» заявили, что будут «относиться к этому решению так, как будто его не существует».

Идея заключается в постепенном прекращении вооруженного присутствия всех негосударственных субъектов на ливанской территории, включая «Хезболлу», вывод израильских войск из Южного Ливана, прекращение израильских авиаударов и освобождение ливанских заключенных, содержащихся в Израиле, а также окончательную демаркацию спорной ливано-израильской границы.

Лусине Баласян