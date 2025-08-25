Площадь пожара под Анапой увеличилась до 7,3 га

Площадь возгорания сухой растительности под Анапой увеличилась до 7,3 га. Для ликвидации пожара задействована авиация, сообщает МЧС России.

Для тушения возгорания на территориях Анапских и Новороссийских участковых лесничеств в районе села Варваровки вертолетом Ми-8 сброшено 36 т воды. Ликвидацию огня осложняет труднодоступная местность.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что для тушения пожара задействовано около 100 специалистов и 19 единиц техники.

Алина Зорина