Площадь пожара под Анапой увеличилась до 7,3 га
Площадь возгорания сухой растительности под Анапой увеличилась до 7,3 га. Для ликвидации пожара задействована авиация, сообщает МЧС России.
Фото: Пресс-служба МЧС России
Для тушения возгорания на территориях Анапских и Новороссийских участковых лесничеств в районе села Варваровки вертолетом Ми-8 сброшено 36 т воды. Ликвидацию огня осложняет труднодоступная местность.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что для тушения пожара задействовано около 100 специалистов и 19 единиц техники.