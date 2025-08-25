Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Площадь пожара под Анапой увеличилась до 7,3 га

Площадь возгорания сухой растительности под Анапой увеличилась до 7,3 га. Для ликвидации пожара задействована авиация, сообщает МЧС России.

Фото: Пресс-служба МЧС России

Для тушения возгорания на территориях Анапских и Новороссийских участковых лесничеств в районе села Варваровки вертолетом Ми-8 сброшено 36 т воды. Ликвидацию огня осложняет труднодоступная местность.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что для тушения пожара задействовано около 100 специалистов и 19 единиц техники.

Алина Зорина

