Суд утвердил арест соучастнику убийства генерала Москалика

Саратовский областной суд оставил в силе арест Василия Графского. Его считают причастным к убийству замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Фигурант останется под стражей до 6 октября, сообщило ТАСС.

Господина Графского обвиняют в пособничестве терроризму и незаконном сбыте взрывчатки. По версии ФСБ, злоумышленник по заданию украинских спецслужб доставил самодельное взрывное устройство (СВУ) в Московский регион. Это СВУ использовали для подрыва генерала Москалика в апреле 2025 года.

В ФСБ отмечали, что обвиняемый также передавал куратору информацию о военнослужащих ВКС РФ, сотрудниках оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры. 23 августа злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва бомбы, установленной под автомобиль. В организации теракта обвинили Игната Кузина. Следствие считает, что спецслужбы Украины обещали преступнику $18 тыс. за убийство военнослужащего.

Никита Черненко