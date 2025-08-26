Майкл Джордан и Коби Брайант побили карточный рекорд

Баскетбольная карточка, на которой изображены две легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и Коби Брайант, была продана на аукционе Heritage Auctions, крупнейшей площадке по реализации того, что называется меморабилия (вещи, связанные с известными личностями), за рекордные для аналогичных товаров $12,932 млн. Это на $6 млн больше, чем стартовая цена. Двойная карточка, известная как 2007–08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan&Bryant card, превзошла прежний рекорд — $12,66 млн, установленный в 2022 году при продаже бейсбольной карточки 1952 года, на которой изображен игрок Мики Мантл. Последняя в свое время была напечатана большим тиражом, но в продажу не пошла, а потом тираж пустили нож, освобождая место на складе. На данный момент известны всего три карточки Мантла в отличном состоянии. Что касается карточки Джордана и Брайанта, то она с самого начала существовала в единственном экземпляре. Сет включает не только фото и автографы легенд, но и логотипы НБА, срезанные с их маек. К тому же Брайант погиб в авиакатастрофе в 2020 году и новых карточек такого уровня с ним уже не будет.

Впрочем, до абсолютного рекорда цены в категории «меморабилия» в спорте даже эти карточки не дотягивают. Самый дорогой лот — джерси бейсболиста Бейба Рута, в котором он выступал в третьем матче Мировой серии 1932 года. В 2005 году предмет одежды был продан за $940 тыс. Но потом эксперты каким-то образом доказали, что именно это джерси Рут носил, когда сделал свой знаменитый жест — заранее указал соперникам, куда будет отбивать мяч. Цена сразу взлетела, и в 2024-м оно было продан за $24,1 млн.

Арнольд Кабанов