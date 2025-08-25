НОВАТЭК сократит экспорт нафты из-за пожара на терминале в Усть-Луге

Компания НОВАТЭК (MOEX: NVTK) планирует сократить экспорт нафты из-за пожара на терминале в порту Усть-Луга, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли. Также компания намерена увеличить отгрузки стабильного газового конденсата (СГК), который используют в качестве сырья для переработки.

«Из-за пожара весь комплекс был остановлен в воскресенье, пока непонятно, когда и в каком объеме возобновится переработка (СГК)»,— сказал один из источников агентства. Два источника сообщили, что обломки БПЛА, из-за которых начался пожар, повредили одну из установок терминала (сплиттер). Другие два источника утверждают, что повреждены две установки.

Пожар возник 24 августа из-за обломков сбитых БПЛА. Возгарание обнаружили на комплексе по фракционированию и перевалке СГК. Из-за пожара рухнули строительные леса, пострадали трое китайских рабочих. Всего, по официальным данным, над комплексом было уничтожено десять боевых дронов ВСУ.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Налет на терминал».