Оппозицию просят подождать

Эксперты прогнозируют успех кандидатов власти на всех уровнях осенних выборов

Все действующие главы регионов, включая врио губернаторов, одержат убедительные победы на осенних выборах-2025. Такой прогноз сделали в своем докладе аналитики Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) менее чем за три недели до голосования. Нарастят численность и фракции «Единой России» в подавляющем большинстве законодательных собраний субъектов РФ и городских дум региональных столиц. Оппозиции же, по мнению экспертов, остается дожидаться завершения СВО, формирующей «новую нормальность» в политической сфере.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев, несмотря на наличие у него очень серьезного соперника, одержит на осенних выборах убедительную победу, считают эксперты

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Новая нормальность», определяющая текущие электоральные процессы, стала результатом «адаптации граждан к реальности, сформированной СВО», а также работы властей по «сохранению стабильности и приемлемых уровней социальных показателей», напоминают авторы доклада (есть у “Ъ”). Поведение избирателей остается консервативным и лоялистским, обеспечивая дополнительные преимущества кандидатам власти, что наглядно засвидетельствовали результаты выборов за последние три года.

В сентябре 2025 года на новые сроки идут 12 действующих глав регионов (всего прямые выборы губернаторов пройдут в 20 субъектах). 11 из них баллотируются от «Единой России» (ЕР), еще один (Олег Николаев в Чувашии) — от «Справедливой России — За правду», но и его выдвижение поддержала ЕР.

«Налицо сокращение практики самовыдвижения и углубление партизации губернаторского корпуса»,— констатируют авторы доклада.

Предстоящие выборы, по прогнозу ФоРГО, завершатся «не просто переизбранием» действующих глав, а «переизбранием с повышающим эффектом», ведь в 2020 году на электоральные настроения влияла пандемия и «кандидаты власти недобрали голосов». А с учетом «новой нормальности» «улучшение результатов буквально предопределено», отмечают эксперты.

Наибольшее внимание, по их мнению, будет приковано к выборам в Иркутской области, где действующему главе Игорю Кобзеву (ЕР) противостоит политический тяжеловес Сергей Левченко (КПРФ), экс-губернатор и депутат Госдумы. Впрочем, обстановка в регионе «разительно отличается» от той, что сложилась в год избрания господина Левченко (2015), а господин Кобзев «ничем не напоминает Сергея Ерощенко, которого Сергей Левченко одолел в жесткой конкурентной борьбе», подчеркивают авторы доклада. «Мы уверены в убедительной победе Игоря Кобзева, но предполагаем, что она ему достанется тяжелее, чем его коллегам»,— резюмируют в ФоРГО.

В субъектах, где руководителям предстоит избавиться от приставки «врио», также обойдется без сюрпризов. С некоторыми вызовами столкнутся разве что Денис Паслер (Свердловская область), которому предстоит «нормализовать регион» и превзойти результат предшественника Евгения Куйвашева (65,7% голосов), и Ростислав Гольдштейн (Коми), чьей республике «долго не везло с главами». Тем не менее поставленные перед обоими политиками задачи, по убеждению экспертов, вполне решаемы.

На выборах в заксобрания ЕР исходя из данных социологических исследований увеличит представительство практически повсеместно, отмечается в докладе.

На исход предыдущих выборов в тех же регионах (см. график) помимо упомянутой пандемии повлиял еще и тот факт, что «значительные партийные ресурсы» летом 2020 года были задействованы в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Наконец, на выборах в гордумы административных центров ЕР восстановит большинство в Тамбове и Томске, сохранив свое доминирование в остальных городах, уверены эксперты. Их обеспокоенность вызывает разве что кампания в Самаре, где «теоретически возможно» небольшое сокращение партийного представительства ЕР, поскольку регион «переживает относительно болезненную ротацию элиты».

В будущем, допускают авторы доклада, когда задачи СВО будут решены и произойдет «частичное возвращение» к «прежней нормальности», часть избирателей может предъявить к власти запросы или претензии, заодно обратив внимание на «альтернативные электоральные предложения оппозиционных кандидатов». Не исключено, что этот эффект проявится уже на думских выборах в 2026 году. Но пока «объединение вокруг флага — современная политическая реальность, которая определяет результаты всех выборов», резюмируют в ФоРГО.

Григорий Лейба

