Келлог: США работают над гарантиями безопасности для Украины

Спецпредставитель президента США Кит Келлог выразил надежду на то, что к 35-й годовщине независимости Украины, которая будет отмечаться через год, конфликт между Россией и Украиной завершится. Об этом он заявил во время пресс-подхода после Национального молитвенного завтрака в Киеве в понедельник. По его словам, к тому моменту «Украина будет другой страной».

«И надеюсь, что через год, в следующий День независимости Украины, 35-ю годовщину, следующий молитвенный завтрак, вероятно, состоится уже после этого,— добавил он (цитата по "Интерфакс-Украина"). — Все будет иначе, Украина будет другой страной, когда мы будем проводить его в следующий раз».

Господин Келлог отметил, что Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы в как можно более короткие сроки добиться долгосрочных гарантий безопасности для Украины. «Вы видите мирный процесс, над которым мы работаем. Мы работаем очень упорно,— сказал он. — Мы надеемся добиться того, чтобы в краткосрочной перспективе получить лучшие долгосрочные гарантии безопасности».

24 августа Кит Келлог прибыл в Киев с двухдневным визитом. Визит приурочен к торжествам по случаю Дня независимости Украины. По словам источников американских СМИ в Белом доме, президент США Дональд Трамп через него хочет попытаться донести до украинской стороны мысль, что для достижения мира Киеву придется «принять сделку во многом на условиях России».

