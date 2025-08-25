Тамбовское «ДСУ-2» добилось приостановки доначисления налогов на 478 млн

Арбитражный суд Тамбовской области принял обеспечительные меры в виде приостановки действия оспариваемого местным ЗАО «ДСУ-2» акта, касающегося начисления компании региональным управлением Федеральной налоговой службы (УФНС) налогов и штрафов на 478 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан компанией и принят к производству судом в конце прошлой недели. Согласно судебной документации, в апреле региональное УФНС начислило «ДСУ-2» налоги на добавленную стоимость в 157,7 млн руб., на прибыль организаций в 157,7 млн руб., на доходы физлиц в 2,2 млн руб. и на страховые взносы в 2,3 млн руб. Затем УФНС потребовало взыскать с общества 309,1 млн руб. налогов, 152,8 млн руб. пени и 15,9 млн руб. штрафа.

В компании поясняют, что имеющиеся у нее средства не позволяют единовременно погасить эту задолженность, и в случае взыскания обществу будет причинен «прямой материальный ущерб». Также в «ДСУ-2» указывают на то, что строят автодороги, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», таким образом «выполняя социальную функцию».

Следующее заседание по делу назначено на 30 сентября.

По данным Rusprofile, ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году в поселке Строитель Тамбовской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 4 млн руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года одним из них выступало региональное министерство имущественных отношений и госзаказа. Выручка компании в 2024 году составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. Организация являлась поставщиком в 153 государственных контрактах на сумму 45,7 млрд руб. Гендиректор — Роман Зудин.

В конце апреля сообщалось, что «ДСУ-2» будет содержать участки федеральных трасс за 895 млн руб.

О том, как «ДСУ-2» выиграло подряд на ремонт липецких дорог почти за 900 млн руб.,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов