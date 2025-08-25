Автоматизация донского растениеводства составляет 30%

Автоматизация растениеводства в Ростовской области достигает 30%, а в промышленности — всего 25%. Об этом сообщил РБК ТВ Юг со ссылкой на заместителя генерального директора группы «Агроком» Александра Ремету.

«Если ориентироваться на данные из разных источников, то уровень автоматизации донского растениеводства составляет 30%, если мы говорим о промышленности, то он еще меньше — порядка 25%. То есть нам есть куда расти, у нас в области есть все, чтобы мы могли активно развивать цифровые платформы»,— отметил эксперт.

По мнению господина Реметы, лидирующие позиции на рынке занимают компании, которые грамотно управляют расходами и выстраивают стратегию развития с помощью искусственного интеллекта, включая ERP-системы — специализированные программные пакеты, создающие единую модель данных и процессов для всех направлений деятельности.

«Искусственный интеллект формирует некую плановую задачу, которую реализует и при этом с каждым разом ее усложняет, оптимизируя, таким образом, бизнес-процессы и повышая эффективность производства», — пояснил Александр Ремета.

Валентина Любашенко